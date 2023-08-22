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В самарском МЧС объяснили причину скопления пожарных машин в центре города

В Самаре во вторник проводится показное пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта имени Владимира Высоцкого. Оно стало причиной большого скопления транспорта пожарных в районе объекта. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Участники учений отрабатывают организованную эвакуацию из здания, действия персонала и личного состава пожарно-спасательных подразделений в случае пожара в здании, а также порядок работы представителей газодымозащитной службы. В мероприятии задействованы подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, персонал объекта и специальные службы города.

Георгий Портнов

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