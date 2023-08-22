В Челябинской области появятся государственные соседские чаты

Челябинская область попала в число пилотных регионов РФ, где доступны государственные соседские чаты. Проект разработан по инициативе Минстроя и Минцифры на базе платформы «VK Мессенджер». Чаты будут интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», сообщает министерство информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Пилотный проект доступен в восьми регионах, сообщают «Известия». Это Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельская, Калужская, Омская, Свердловская, Новосибирская и Челябинская области.

Предполагается, что государственные соседские чаты помогут жильцам многоквартирных домов решать бытовые вопроса, а попасть туда смогут только проверенные собственники.

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