На проект ремонта парка имени Ленина в Уфе направят до 8 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 31 августа выберет разработчика проекта ремонта и приспособления к современному использованию парка имени Ленина, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 8,45 млн руб., средства выделят из городского бюджета.

Проект необходимо разработать до 15 ноября. Общая площадь участка составляет 6,9 га. Разработчик должен предусмотреть функциональное зонирование территории. Необходимо разработать организацию подъезда автомобилей и подход пешеходов с учетом микрорельефа и видовых точек, дизайн малых архитектурных форм (урны, ограждения, цветочницы, скамьи), торговых павильонов, решения по оформлению объектов капитального строительства. Благоустройство должно быть спроектировано с применением безопасных покрытий, теневых навесов, дополнительного озеленения с сохранением существующей растительности. Необходимо разработать дизайн информационных и навигационных элементов (табличек, стендов, указателей), а также освещение территории, видеонаблюдение, аудио оформление. Проектом должно быть предусмотрено устройство точек доступа wi-fi.

Майя Иванова

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