Более трети бизнесменов СФО считают, что вести бизнес в России стало сложнее

Более трети предпринимателей СФО (35%) заявили, что в последние два года вести свой бизнес в России стало тяжелее. Еще 14% считают, напротив, что ситуация улучшилась, при этом с абсолютной уверенностью ответило только 2% респондентов. 51% затруднились с ответом, такие данные приводит банк «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Среди негативных факторов бизнесмены выделяют слабо прогнозируемую ситуацию в экономике (41%), бюрократические барьеры (39%), отсутствие стартового капитала и высокие налоги (по 38%). Также среди причин называется недоступность кредитов (16%).

В свою очередь в качестве плюсов предприниматели отметили наличие большого рынка сбыта и наличие свободных ниш из-за ухода иностранных компаний (по 26%), а также поддержку со стороны государства (23%).

У 13% опрошенных сибиряков есть свой бизнес (из них 2% ведут больше одного дела), 17% раньше занимались бизнесом, но потом закрыли его и 71% никогда не занимались предпринимательской деятельностью.

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Александр Киселев