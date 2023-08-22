Суд отказал «Развитию» в строительстве высотки на улице Остужева в Воронеже

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Центрального райсуда Воронежа об отказе структуре ГК «Развитие» Сергея Гончарова — ООО СЗ «ЛТДМ Развитие» — в признании незаконным постановления мэрии, запрещающего строительство 17-этажки на принадлежащем компании участке у развязки на улице Остужева. Такое решение приняла судья Елена Ендовицкая, следует из картотеки дел.

У «Развития» есть 1 га земли внутри крупного городского инфраструктурного проекта — транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Компания планировала построить жилой дом с небольшой долей коммерческих площадей. В мэрии считают проект неприемлемым. В 2020 году господин Гончаров оценивал потери в случае изъятия участка в 150 млн руб.

Подробнее о начале спора читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «“Развитие“ подобралось к развязке».

Алина Морозова

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