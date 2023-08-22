Директора АСУДД Казани осудят за падение светофора на пешеходов

В Казани будут судить 62-летнего директора МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Рината Калимуллина. Он проходит обвиняемым по делу о падении светофора на пешеходов. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Само ЧП произошло в Казани на улице Парина 13 апреля этого года. Светофор рухнул на 76-летнего мужчину и его 45-летнюю дочь, которые ждали на пешеходной дороге разрешающего сигнала. Обоих доставили в больницу, где им оказали медпомощь.

Следствие считает, что светофор упал из-за несоблюдения правил эксплуатации дорожного оборудования. К примеру, он не установил дефект сварного шва опоры, не провел профилактические, диагностические, а впоследствии срочные противоаварийные мероприятия.

Вину мужчина признал полностью. Также он помог потерпевшим получить медпомощь и организовал ревизию всех светофоров в Казани.

"Ъ-Казань"