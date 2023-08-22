НефАЗ досрочно сменит гендиректора

ПАО «НефАЗ» сегодня на заседании совета директоров рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового топ-менеджера, сообщает Центр раскрытия корпоративной информации.

С октября 2019 года предприятием руководит Владимир Курганов.

По данным на 2021 год контрольный пакет акций находится у ПАО «КАМАЗ», еще 28,5% принадлежат Башкирии через «Региональный фонд». Предприятие производит автобусы и троллейбусы. За 2021 год выручка составила 33,1 млрд руб., чистая прибыль — 611,2 млн руб. Годовая отчетность за 2022 год не опубликована. За второй квартал прошлого года выручка составила 2 млрд руб., чистый убыток — 115,9 млн руб.

Наталья Балыкова

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