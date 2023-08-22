В Казани речпорт обновят после его передачи на баланс «Флота Республики Татарстан»

Казанский речпорт будет обновлен после того, как его передадут на баланс компании «Флот Республики Татарстан». Об этом пишут «Казанские ведомости» со ссылкой на главу Минтранса РТ Фарита Ханифова.
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
Детальный проект еще отсутствует. Сама реконструкция будет проводиться в ближайшие годы. Передачу речпорта на баланс «Флота Республики Татарстан» планируют начать в октябре. Новый перевозчик получит 30 судов и часть порта с причалами. При этом зданием и грузовыми причалами по-прежнему будет управлять «Татфлот».
Господин Ханифов добавил, что для определения предстоящих ремонтных работ сначала проведут анализ и полное обследование.