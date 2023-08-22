Пособие на газификацию в Челябинской области увеличат до 150 тыс. рублей

Министерство социальных отношений Челябинской области подготовило и внесло в законодательное собрание региона проект закона, увеличивающий размер единовременной выплаты на внутридомовое газовое оборудование в полтора раза. Депутаты рассмотрят поправки на ближайшем заседании 24 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Размер единовременной выплаты планируется увеличить со 100 тыс. до 150 тыс. руб. Согласно законопроекту, на максимальный размер пособия на покупку внутридомового газового оборудования и его установку смогут претендовать одинокие пенсионеры, многодетные и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом не больше двух прожиточных минимумов, пенсионеры-супруги старше 65 лет, инвалиды I и II групп, инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и ветеранов боевых действий, малоимущие одинокие граждане и малоимущие семьи с детьми до 18 лет.

О повышении выплаты стало известно в конце июля. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании, посвященном догазификации в регионе.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте