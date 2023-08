Компания Bentley выпустила особый спорткар в честь первого Continental GT — современный Continental GT Speed выполнен в стиле самого первого серийного Continental GT образца 2003 года с VIN-номером 20001.

Автомобиль 20-летней давности был окрашен в цвет Cypress Green, получил обивку салона кожей Saddle и отделку деревянным шпоном Burr. Чтобы отдать дань уважения исторической модели из заводского собрания Bentley Heritage Collection, специалисты придворного тюнинг-ателье Mulliner создали современный спорткар.

Continental GT Speed получил аналогичное оформление, но интерьер дополнен акцентами из кожи оттенка Special Green и контрастной прострочкой того же цвета. Декоративные вставки сделаны из орехового шпона Dark Burr с открытыми порами и глянцевым шпоном ореха Dark Burr, разделенных окрашенной полоской цвета Cypress Green.

В салоне также появились накладки на пороги с надписью «20 years of the Continental GT by Bentley Mulliner», а деревянная отделка передней панели несет на себе силуэты купе двух поколений — модели 2003 года и ее преемника 2023 года.

Технически купе не изменилось, сохранив 550-сильный 6-литровый турбомотор W12 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и полноуправляемым шасси. Автомобиль построен в единственном экземпляре для неназванного клиента.

Максим Вершинин

