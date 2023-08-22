В Башкирии ищут инвестора для создания пансионата для пожилых за 22,5 млн рублей

Корпорация развития Башкирии ищет инвестора для создания на основе государственно-частного партнерства стационарного пансионата для пожилых и инвалидов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пансионат предлагается обустроить на месте бывшей районной больницы общей площадью 972,4 кв. м в селе Дюмеево Илишевского района. Объем вложений может составить в общей сложности 22,5 млн руб., из которых строительные работы оцениваются в 12,8 млн руб., еще 9,4 млн руб. будет потрачено на закупку оборудования. Необходимо реконструировать здание больницы площадью 657,7 кв. м, здание амбулатории и снести хозблок.

Планируется обустроить 20 койко-мест для постояльцев пансионата, из них 12 мест будут субсидироваться из бюджета и восемь — предоставляться на коммерческой основе. Инвестор должен организовать уход по индивидуальным программам и досуговые мероприятия. В пансионате появятся 12 рабочих мест.

Проект предлагается реализовать с использованием механизма государственно-частного партнерства. Срок соглашения о ГЧП — 20 лет. Участок инвестор получит в аренду без торгов.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте