Движение по путепроводу по улице Земеца в Самаре откроется в 2024 году

Восстановить движение, в том числе, общественного транспорта по путепроводу «139 километр» на ул. Земеца в Самаре планируется ближе к концу текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Самарская администрация

«В связи с этим сейчас рабочие трудятся в две смены, этапы работ соответствуют графику. В следующем году ремонт путепровода продолжится без серьезного ущерба дорожному трафику»,— говорится в сообщении.

Движение на участке перекрыто с 10 апреля текущего года. В настоящее время транспорт не ходит по ул. Земеца от въезда на территорию завода АО «РКЦ "Прогресс"» до ул. Литвинов. Это связано с комплексным ремонтом путепровода «139 километр».

Георгий Портнов