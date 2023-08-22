В Татарстане медсестры заменят недостающих на селе фельдшеров

В Татарстане 1,6 тыс. медсестер доучат на помощников фельдшеров для работы в сельских фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), сообщил на брифинге в региональном кабмине министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

По его словам, они заменят недостающих в ФАПах фельдшеров либо будут работать их помощниками. Они будут передавать через интернет показания состояния пациентов в центральные районные больницы.

Медсестры в течение шести месяцев пройдут дообучение в медицинском колледже. Программа подготовки, в частности, предусматривает «работу с интернетом», сказал министр.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"