Жительница Удмуртии подверглась сексуальному насилию в Санкт-Петербурге

Жительница Удмуртии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, которому она подвергалась около полуночи в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», пострадавшая 34-летняя женщина поступила в больницу 21 августа около 3:20. Ее доставила бригада скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сотрудники больницы выявили у жительницы одной из деревень Удмуртии признаки изнасилования и ушиб коленного состава. При этом у пострадавшей зафиксировали алкогольное опьянение.

В настоящее время полиция проводит проверку.