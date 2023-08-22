Депутаты выбрали главу Перми

Главой Перми назначен Эдуард Соснин, в настоящий момент возглавляющий министерство экономического развития Прикамья. Такое решение большинством голосов приняли депутаты Пермской думы на сегодняшнем пленарном заседании. За утверждение господина Соснина в этой должности проголосовали 24 из 30 присутствовавших на заседании депутатов, пять человек выступили против, один депутат воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За главу Ленинского района Перми Александра Русанова, который был вторым кандидатом на должность мэра, не проголосовал никто из думцев. Десять депутатов проголосовали против, восемь воздержались.

Церемония инаугурации нового главы города пройдет 28 августа во Дворце молодежи.

Уроженец Лысьвы Эдуард Соснин изначально считался основным кандидатом на должность главы Перми, ставшую вакантной после досрочной отставки Алексея Демкина в конце июня. В предыдущей должности, на посту министра экономического развития региона, господин Соснин работал с 2020 года. До прихода на госслужбу занимался бизнесом по производству товаров для дома и сада, а также по металлогибочному и стекольному производству. Имеет высшее менеджерское образование (Высшая школа экономики). В 2018 году стал победителем первого всероссийского конкурса «Лидеры России».

Представляя сегодня депутатам свою программу развития Перми, Эдуард Соснин сделал акцент на усилении экономики города, поддержке предпринимательства, активном участии в нацпроектах и реализации инвестиционных проектов на территории краевого центра. Господин Соснин считает также необходимым уделить особое внимание вопросам культуры и молодежной политики, поддержке участников СВО и предприятий оборонно-промышленного комплекса.