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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении казанца на женщин и детей

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль в центральный аппарат ведомства дело о нападении жителя Казани на соседей, включая женщин и детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О конфликтной ситуации между соседями в одном из домов Казани сообщили на федеральном телеканале. Там отметили, что местный житель периодически нападает на своих соседей. Уже на протяжении четырех лет казанцы не могут справиться с соседом, при этом они много раз обращались в разные инстанции, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин дал поручение главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому провести проверку и доложить о ее ходе и результатах.

"Ъ-Казань"

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