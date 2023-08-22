Бастрыкин взял на контроль дело о нападении казанца на женщин и детей

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль в центральный аппарат ведомства дело о нападении жителя Казани на соседей, включая женщин и детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О конфликтной ситуации между соседями в одном из домов Казани сообщили на федеральном телеканале. Там отметили, что местный житель периодически нападает на своих соседей. Уже на протяжении четырех лет казанцы не могут справиться с соседом, при этом они много раз обращались в разные инстанции, но безрезультатно.

Господин Бастрыкин дал поручение главе управления СКР по Татарстану Валерию Липскому провести проверку и доложить о ее ходе и результатах.

"Ъ-Казань"