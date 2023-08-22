На месте бывшего стадиона «Молот» создадут легкоатлетический кластер

В Пермском крае создадут легкоатлетический кластер для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Это позволит также проводить в Перми межрегиональные и всероссийские соревнования. Проект кластера стал итогом договоренностей с руководителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые летом посещали регион и знакомились с легкоатлетической инфраструктурой.

«Легкоатлеты Пермского края демонстрируют высокие результаты и достижения на всероссийских соревнованиях. Однако для качественного прорыва прикамским легкоатлетам, в том числе паралимпийцам, необходима своя спортивная база, отвечающая современным стандартам»,— заявила глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова. Ни один из действующих стадионов края пока не соответствует требованиям ВФЛА.

Для строительства современного объекта необходим земельный участок площадью не менее 4,5 га. Наиболее подходящей является территория бывшего стадиона рядом с УДС «Молот». По заявке минспорта приняты изменения в схему территориального планирования Пермского края, они позволяют развивать этот участок в спортивном направлении. Проекту открытого спорткомплекса «Молот» присвоен статус спортивного объекта регионального значения. На площадке построят легкоатлетический стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, трибунами (более 2,5 тыс. мест), служебными и техническими помещениями. На его территории планируется также разместить объекты для занятий массовым спортом: футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки.

По словам Татьяны Чесноковой, реализация спортивного проекта будет поэтапной. Сначала будут проведены процедуры по разработке ПСД. На следующем этапе под готовый проект будет привлекаться необходимое финансирование. В минспорте рассматривают все источники, в том числе федеральные целевые программы и механизмы ГЧП.

В минимуществе уже приступили к разработке документации по планировке территории с целью размещения данного объекта. По оценке ведомства, данную документацию предполагается привести в соответствие в первом квартале 2024 года. После этого можно будет произвести изъятие земельного участка. Согласно законодательству, при изъятии земельного участка у собственника ему будет предоставлен альтернативный участок.