В Пензенской области встраивают малые предприятия в крупный бизнес

В министерстве экономического развития Пензенской области руководство АО «Корпорация малого и среднего предпринимательства» (МСП) обсудило с представителями крупных промышленных предприятий региона вопрос взаимодействия с потенциальными поставщиками продукции и сырья субъектами МСП, сообщила пресс-служба ведомства.

Взаимодействие между крупным и малым бизнесом будет происходить на электронной площадке «Производственная кооперация и сбыт» Цифровой платформы МСП.

Участники встречи договорились о дальнейшем заключении соглашений между министерством и крупными предприятиями по встраиванию субъектов МСП в кооперационные цепочки. «Основной целью проводимой работы является стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП со стороны крупного частного бизнеса», — говорится в сообщении.

Дарья Васенина

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