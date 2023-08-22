В Татарстане нашли опасный артиллерийский снаряд 1911 года

Сотрудники ОМОНа обнаружили на месте строительства участка федеральной автодороги в Тукаевском районе Татарстана артиллерийский снаряд 1911 года, который представлял опасность. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росгвардии по Татарстану Фото: Пресс-служба Росгвардии по Татарстану

Отмечается, что данный снаряд прошел канал артиллерийского ствола, оставаясь на боевом взводе, и представлял опасность для граждан. Он находился в земле свыше 100 лет. На нем сохранилась дата производства.

Сотрудники группы разминирования вывезли боеприпас на безопасное расстояние, где уничтожили его с помощью накладного заряда.

"Ъ-Казань"