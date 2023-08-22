В Петербурге спрос на топ-менеджеров за год вырос на 66%

За год количество вакансий для руководителей в Санкт-Петербурге выросло на 66%, а средняя предлагаемая для этой категории зарплата составила 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы «HeadHunter Северо-Запад».

Чаще всего в топ-менеджерах нуждаются компании в сферах «Продукты питания» (21%), «Розничная торговля» (19%), «ИТ, телеком» (15%), «Маркетинг и реклама» (15%).

Аналитики сервиса отмечают, что соискатели в Петербурге менее активны, чем работодатели. Рост резюме от кандидатов-управленцев в городе за месяц составил всего 1%. При этом увеличилась доля соискателей-женщин (44%), что может говорить об увеличении их интереса к руководящим должностям.

Большинство кандидатов имеют большой опыт работы: 88% —от 6 лет и более, «новичков» без опыта среди соискателей лишь 5%.

Кроме Петербурга потребность в управленческих кадрах также выросла в Краснодарском крае (+91%) Москве (+86%) и Приволжском федеральном округе (+68%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выросло количество вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей.

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