«Башкиравтодор» отремонтировал дороги и улицы в ЛНР

АО «Башкиравтодор» отремонтировало более 14 км дорог в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. В нормативное состояние приведены две дороги, соединяющие населенные пункты Красный Луч и Хрустальное, Хрустальное и Вахрушево, шесть улиц в Вахрушево, Петровском и Красном Луче, а также подъезд к мемориалу воинов гвардейского кавалерийского корпуса.

Башкирские дорожники продолжают ремонт дорог в Красном Луче, где запланировано привести в нормативное состояние еще восемь объектов. Сейчас в ЛНР работают 37 сотрудников «Башкиравтодора». В этом году планируется отремонтировать 17 объектов общей протяженностью порядка 26 км. Все работы планируется завершить до середины декабря.

Размер бюджетных средств, потраченных на ремонт дорог в ЛНР, не уточняется.

АО «Башкиравтодор» является крупнейшим дорожным подрядчиком в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,2 млрд руб. чистая прибыль составила 29,1 млн руб.

Влада Шипилова

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