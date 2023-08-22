Дом ребенка в Ижевске перешел в ведомство минсоцполитики Удмуртии

Министерство социальной политики Удмуртии взяло под руководство Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка в Ижевске. О причинах такого решения не сообщается. Соответствующая информация представлена на сайте ведомства.

Напомним, Дом ребенка предоставляет заботу, медицинскую помощь и поддержку детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Возраст воспитанников — от рождения до четырех лет. За 2022 год учреждение приняло 130 детей, а в этом году поступило 48 ребят.