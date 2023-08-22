В Уфе до конца 2024 года перекроют Набережную улицу

В Уфе с 5 сентября текущего года до конца 2024 года перекроют проезжую часть Набережной улицы от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской улицы, сообщает пресс-служба администрации города. Ограничения связаны с заменой пролетных строений старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2022 года управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на капремонт старого моста через реку Белую в створе улицы Воровского с АО «Уралмостострой». Компания была единственным участником конкурса, контракт заключен по начальной цене — 4 млрд руб. Длина двухполосного моста составляет 671,89 м, с учетом подходов — 769,5 м. Мост был введен в эксплуатацию в 1956 году.

Капитальный ремонт арочного Бельского моста начался в марте 2022 года. Он является одним из юбилейных объектов 450-летия Уфы. После ввода его в эксплуатацию будет действовать 11 полос движения в направлении южного въезда в город и выезда из него.

Майя Иванова

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