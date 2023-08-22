Обвиняемый в диверсии на железной дороге челябинец останется под стражей

Челябинский областной суд оставил под стражей жителя регионального центра Генриха Узялло, обвиняемого в диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 12 октября.

Постановление Центрального районного суда Челябинска от 9 августа о продлении меры пресечения обвиняемому пытался обжаловать его адвокат. Но областной суд оставил жалобу без удовлетворения, а постановление без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 28-летнего челябинца задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в середине июня. По версии следствия, в ночь на 12 июня горожанин, пытаясь устроить диверсию, поджог оборудования на перегоне Южно-Уральской железной дороги между станциями Чурилово и пост Восточный в Челябинске.

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