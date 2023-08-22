20-летнего жителя Удмуртии осудили за езду с поддельным водительским удостоверением

В Удмуртии перед судом предстал 20-летний житель Увинского района, которого признали виновным в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Установлено, что поддельные водительские права на управление автомобилями категории «В» молодой человек приобрел в интернете. Однако затем нарушители остановили сотрудники ДПС, которым он предъявил поддельный документ. При проверке инспекторы установили, что удостоверение поддельное.

Суд приговорил молодого человека к шести месяцам ограничения свободы условно, а также назначил ряд ограничений. При вынесении приговора учитывались обстоятельства, смягчающие вину, в том числе состояние здоровья.