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Суд обязал мэрию Уфы обустроить площадки для выгула собак

Октябрьский районный суд по иску Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обязал мэрию Уфы устранить нарушения законодательства об обращении с животными, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка, проведенная надзорным ведомством, установила, что «не все места обозначены табличками и оборудованы контейнерами для сбора отходов жизнедеятельности животных, городской администрацией не принят правовой акт, определяющий площадки, предназначенные для выгула питомцев», отмечается в сообщении.

Вчера администрация Уфы опубликовала постановление, которым утвердила места выгула домашних животных. Это парки имени Ивана Якутова, Нефтехимиков, «Первомайский», территория около домов по улице Архитектора Калимуллина, 1, Валерия Лесунова, 10/1, Парковая, 2, Набережная, 45, по проспекту Октября, 106/3, Блюхера,1, тропа здоровья «Уфимские липы». Также разрешено выгуливать животных на земельных участках, принадлежащих владельцу животных на праве собственности «или ином законном основании», указано в документе.

Главы администраций районов должны принять меры по организации обустройства и последующего содержания мест для выгула домашних животных. Обустраивать их должны правообладатели участков. Финансовое управление администрации Уфы должно предусмотреть соответствующие средства.

Майя Иванова

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