В Перми возродили кинотеатр «Молот»

В Перми откроют социальный кинотеатр «Молот», пишет Properm.ru. Кинозал расположен в Мотовилихинском районе по адресу: ул. Лебедева, 40.

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26 августа в кинотеатре пройдет акция «Ночь кино». В ее рамках будут показаны такие фильмы, как «Чебурашка», «Праведник», «Вызов». В кинотеатрах такого формата после просмотра киноленты организуется ее обсуждение.

«Молот» станет третьим социальным кинотеатром в Перми. Ранее кинотеатры аналогичного формата открылись в центре досуга «Родина» (ул. Вильямса, 1) и в поселке Новые Ляды (ул. Мира, 1).