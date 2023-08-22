Прокуратура проведет проверку по факту крупного ДТП в Волгодонском районе

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту аварии в Волгодонском районе, где при столкновении двух легковых автомобилей погибло восемь человек, в том числе, четверо детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил ранее губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, две машины столкнулись вечером 21 августа. На место происшествия оперативно выехали представители правоохранительных органов.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова