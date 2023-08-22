Больше 124 км линий электропередачи отремонтировали в Удмуртии

В Удмуртии с начала 2023 года энергетики отремонтировали 124,5 км линий электропередачи различных уровней напряжения, а также 10 высоковольтных подстанций и 301 трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго» Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

В частности, наибольшие объемы работ выполнили в Якшур-Бодьинском, Увинском, Воткинском, Шарканском, Можгинском, Игринском, Селтинском, Граховском и Глазовском районах республики, а также в Воткинске. По ряду объектов работы продолжаются.

Как отметил директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев, качественное выполнение ремонтных работ обеспечивает бесперебойное функционирование электросетевого комплекса региона в осенне-зимний период. Это в свою очередь является гарантией качественного и надежного электроснабжение потребителей.