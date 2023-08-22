На спуске с Семинского перевала в ДТП пострадали трое детей, младшему 8 месяцев

В Республике Алтай в ДТП пострадали двое взрослых и трое детей. Машины Toyota Corolla и УАЗ Хантер врезались при на спуске с Семинского перевала, сообщает региональное МВД.

По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего автомобиль врезался в идущий на встречу УАЗ Хантер, которым управлял 43-летний житель Екатеринбурга.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять пассажиров автомобиля Toyota Corolla. Среди них 4-летняя девочка, а также мальчики в возрасте 7 лет и 8-месяцев. Водителю госпитализация не понадобилась. Уточняется, что все пострадавшие жители села Улаган.

В отношении владельца иномарки возбуждено дело по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу для встречного движения), а также ч. 1 и ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

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Александр Киселев