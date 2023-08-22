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обновлено 08:44

Мэрия продает помещение рядом со сквером им. Дзержинского в центре Перми

Администрация Перми выставила на торги помещения в жилом доме на ул. Ленина, 102, возле сквера им. Ф. Э. Дзержинского. Как указано в электронной документации, пустующее помещение площадью 147,2 кв. м находится в подвале дома 1956 года постройки. Начальная цена лота — 8,5 млн руб. Отметим, что в этом доме располагаются кафе «Кредо», спортивный супермаркет «Евроспорт», офисы турфирмы «Валида», арбитражных управляющих и прочие организации.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

Известно, что ранее помещение в подвале дома по ул. Ленина, 102, уже выставлялось на торги, но тогда аукцион не состоялся. На этот раз заявки на участие в торгах принимаются до 18 сентября, аукцион назначен на 26 сентября.

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