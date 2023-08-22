Челябинский облсуд оставил в СИЗО замначальника отдела районного ИФНС

Заместитель начальника контрольно-аналитического отдела ИФНС по Советскому району Челябинска Дмитрий Жабреев, обвиняемый в получении взятки, не смог обжаловать продление меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября. Челябинской областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил постановление первой инстанции без изменения, сообщает пресс-служба облсуда.

Адвокат обвиняемого просил отменить заключение в следственном изоляторе и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест, залог или запрет определенных действий.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», налоговика задержали в марте этого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Дмитрию Жабрееву предъявлено обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, замглавы отдела районной ИФНС с августа 2019 по март 2023 годов получил через посредника взятку в сумме более 150 тыс. руб. Деньги предназначались за передачу информации о движении средств по банковским счетам юрлиц и предпринимателей, которые являлись налоговой и банковской тайной.

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