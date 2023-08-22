Астраханскую фирму оштрафовали за взятку чиновникам

В Астраханской области общество с ограниченной ответственностью оштрафовали за незаконное вознаграждение работников органа местного самоуправления, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства прокуратура Камызякского района выяснила, что с февраля по май 2022 года представители компании передали должностным лицам некую сумму за своевременную оплату по заключенным контрактам на организацию питания в школах региона.

По результатам рассмотрения судом дела о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ст. 19.28 КоАП РФ) фирму оштрафовали на 500 тыс. руб.

Дарья Васенина

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