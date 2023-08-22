Жители Удмуртии брали на 4,1% микрозаймов меньше в июле

В Удмуртии по итогу июля жители взяли 31,4 тыс. микрозаймов в размере до 30 тыс. руб. Показатель на 4,1% меньше объема за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, региона оказался на 29 позиции среди 30 субъектов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России жители взяли 2,86 млн микрозаймов, что меньше по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. Отмечается, что выдача займов сокращается второй месяц подряд. Это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года ввели макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.