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обновлено 08:26

Жители Удмуртии брали на 4,1% микрозаймов меньше в июле

В Удмуртии по итогу июля жители взяли 31,4 тыс. микрозаймов в размере до 30 тыс. руб. Показатель на 4,1% меньше объема за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, региона оказался на 29 позиции среди 30 субъектов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России жители взяли 2,86 млн микрозаймов, что меньше по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. Отмечается, что выдача займов сокращается второй месяц подряд. Это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года ввели макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам.

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