КСП Челябинской области проверит расходы на жилье для сирот в Еткульском районе

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступает к проверке использования бюджетных средств при обеспечении жильем сирот в Еткульском районе. Об этом ведовство сообщает в своем telegram-канале.

Аудиторы намерены изучить законность и эффективность использования бюджетных денег и управления муниципальных имуществом, соблюдение очередности при распределении жилья гражданам из числа детей-сирот, а таже проанализировать государственные закупки за 2019-2022 годы, а при необходимости и другие периоды.

Проверка проводится в администрации Еткульского района.

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