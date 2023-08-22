Скончался гендиректора баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков

Гендиректор БК «Локомотив», заслуженный мастера спорта России Сергей Бабков скончался на 57-м году жизни. Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

Сергей Бабков родился 5 июня 1967 года в Бийске. В 1990 году вместе с «Локомотивом» Сергей Бабков впервые в истории новосибирского баскетбола стал чемпионом РСФСР. В составе сборной России спортсмен дважды становился серебряным призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.

После окончания спортивной карьеры Сергей Бабков тренировал национальную сборную России, «Спартак-Приморье» и новосибирский «Локомотив». Он стоял у истоков создания клуба «Новосибирск» в 2011 году. Под руководством гендиректора Сергея Бабкова в сезоне 2014/2015 г. клуб стал чемпионом и обладателем Кубка России.

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Илья Николаев