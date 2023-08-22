Жителя Алтайского края оштрафовали за унижение достоинства русских в комментарии

Новоалтайский городской суд обязал жителя Алтайской края выплатить штраф в 5 тыс. руб. за комментарий, в котором он оскорбил людей на основании их принадлежности к определенной нации. Его признали виновным по ст. 20.3.1. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, максимальное наказание административный арест до 15 суток или штраф до 20 тыс. руб.)

В мае текущего года обвиняемый опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарий в одном из сообществ Барнаула. «Который содержал высказывания, направленные на унижение достоинства по отношению к группе лиц на основании их принадлежности к русским», - пояснили в пресс-службе суда.

К моменту рассмотрения дела, мужчина удалил комментарий.

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Александр Киселев