В Челябинской области спрос на дорожных рабочих вырос на 61%

За последние три года спрос на дорожных строителей в Челябинской области вырос более, чем в полтора раза (61%). В среднем по России количество вакансий в компаниях из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» увеличилось на 50%, сообщает сервис онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Во втором квартале этого года средние предлагаемые зарплаты дорожным строителям в Челябинской области составляли 103,4 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года это на 24 тыс. больше. В целом по России специалистам компаний этой отрасли предлагают 109 тыс.

Чаще всего работодатели ищут машинистов (11% от общего числа вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Директор hh.ru Урал. Оксана Сидлецкая отмечает, что все перечисленные специалисты находятся в дефиците. Например, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме.

43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. Среди регионов больше всего предложений от работодателей в отрасли дорожного строительства в Моске (14% вакансий), Красноярском крае (11%), Санкт-Петербурге (6%), Башкортостане и Свердловская область (по 4%).

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