«Стройкомплексу придется откорректировать условия работы мигрантов»

Представители строительного рынка сообщают, что в результате ослабления курса рубля рабочие-мигранты, для которых российские зарплаты теряют былую привлекательность, начинают ставить перед застройщиками вопрос о повышении оплаты труда. Ситуацию комментирует директор по персоналу инвестиционного холдинга Alias Group Юлия Зайцева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Зайцева

Фото: предоставлено автором Юлия Зайцева

Фото: предоставлено автором

«Сказать, что работники, приехавшие к нам из стран ближнего зарубежья, срываются с мест и уезжают домой — нельзя. Но, действительно, они начинают вести переговоры с работодателями о повышении зарплат. И данная тенденция затронула все сферы деятельности вокруг стройки: это и уборка территории, и работа на спецтехнике, и другие.

Что касается федерального девелопера «Неометрия» (основной девелоперский бизнес-актив Alias Group — «Ъ-Кубань»), то у нас сотрудников из стран ближнего зарубежья не так много, и сказать, что мы пострадали от этой ситуации нельзя. У нас есть ценные сотрудники-мигранты. И мы понимаем, что нам придется подстроиться под меняющийся рынок и как-то изменить условия их работы. Возможно, это будут точечные изменения, и, если нам нужно будет сохранить уникального специалиста, мы найдем способ как это сделать. Причем так, чтобы это не вызвало вопросов у остальных сотрудников. Если же мы поймем, что проблема системная — мы будем решать ее системно, как того потребует рынок.

Некоторые наши коллеги-конкуренты идут этим же путем, потому что мы все работаем на одном рынке и следим за меняющимися ставками в вакансиях.

Если в целом характеризовать рынок труда в девелопменте, на мой взгляд, он достаточно насыщен мигрантами. Но этот тренд в меньшей степени затронет Краснодар, и в большей — побережье. Например, на наших краснодарских объектах сотрудников-мигрантов практически нет, и подрядные организации в Краснодаре тоже больше нанимают россиян. Предположительно это связано с тем, что на побережье мигрантов на стройку привлекают активнее, так как местные жители больше ориентированы на оказание услуг для отдыхающих.

Тем не менее, количество мигрантов на Кубани не такое большое, как в некоторых других регионах России. Это связано как с экономическими, так и с политическими факторами, в основном с тем, что в Краснодарском крае в первую очередь приветствуется трудоустройство местных жителей. Этого подхода застройщики и стараются придерживаться.

Если резюмировать, мне кажется, что эта волна затронет отрасль, но катастрофы не произойдет».

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