На Байкале не допущена утечка отходов БЦБК

Уровень опасных надшламовых вод в картах Байкальского целлюлозно-бумажного комбината находится под контролем, утечка отходов в Байкал не допущена, заявила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова. «Данные еженедельного мониторинга уровня надшламовых вод, проводимого дирекцией по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба, показывают, что в настоящее время практически на всех картах обеспечен запас по уровню надшламовых вод, требуемых Ростехнадзором, - более 50 см, и достаточен для приема объемов дождевых и талых вод в 2023 году с учетом возможности перераспределения вод между картами силами дирекции», - прокомментировала госпожа Трофимова (цитата по ТАСС).

В настоящее время в регионе идут сильные дожди. В 2021 году в Байкальске Иркутской области, где расположено предприятие, из-за паводка был веден режим чрезвычайной ситуации, чтобы избежать подтопления карт-накопителей талыми водами.

По данным Росгеологии, в 14 картах-накопителях (подземных бассейнах) БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов: технология производства целлюлозы характеризовалась большим количеством отходов шлам-лигнина. Кроме того, ТЭЦ комбината образовывало значительно количество золы, которая также складывалась в карты.

Сейчас, по данным министвепрства, продолжается экспертиза проектной документации на реконструкцию селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Они необходимы для того, чтобы защитить населенные пункты и Байкал от схода селевых потоков, вместе с которыми в озеро могут попасть отходы комбината. Всего планируется реконструировать девять селезащитных сооружений общей протяженностью около 22 км на реках в трех муниципальных образованиях. Ориентировочная стоимость работ по реконструкции составляет 6,3 млрд руб. Правительство Иркутской области прорабатывает вопрос привлечения средств федерального бюджета.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова