Владельцы «Гринвича» планируют снести мясокомбинат на Вторчермете и построить ЖК

Компания «Общество Малышева 73» (принадлежит владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому) планируют застроить многоэтажными домами часть территории Екатеринбургского мясокомбината на Вторчермете. Как сообщает портал 66.ру, застройщик запроектировал около 385 тыс. кв. м жилья.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) мэрии Екатеринбурга изменила функциональное назначение нескольких кварталов в границах улиц Титова — Монтерской — Смоленской с ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) на Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Городская администрация также зарезервировала участки под детский сад, сквер, центральный бульвар и площадь.

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