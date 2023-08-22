Самолет авиакомпании «Северный ветер» повредил шасси в аэропорту Новокузнецка

В аэропорту Новокузнецка самолет Boeing 737авиакомпании «Северный ветер» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и повредил шасси. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По информации ведомства, на борту авиалайнера, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга, находились 140 пассажиров. Они доставлены в здание аэровокзала. Воздушное судное отбуксировано к месту стоянки.

По данным Talegram-канала аэропорта, предварительной причиной авиапроисшествия стали плохая видимость и туман. Командир экипажа выполнил несколько кругов над аэродромом и принял решение сажать самолет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. «Сотрудники аэропорта эвакуировали пассажиров непосредственно на ВПП», — говорится в сообщении.

В аэропорту добавили, что для вылета в Санкт-Петербург ожидается резервный борт. Ориентировочное время вылета 14:00 местного времени. Утренний рейс авиакомпании S7 отправлен на запасной аэродром. Остальные рейсы не вылетали из аэропортов вылета по погодным условиям.

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Илья Николаев