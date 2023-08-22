Нужно научить молодежь работать в интернете

Главная проблема этого субрегиона — рост безработицы, в основном среди молодежи. В Либерии ее уровень — 85%, в Кении — 75%, в Сенегале — 48%, в Нигерии — 23%. Население растет быстрее, чем число рабочих мест. Решить проблему хотя бы частично может развитие предпринимательства. Стимулировать этот процесс, в частности запуск малых и средних предприятии, как раз и призваны технопарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Фото: Sally Hayden / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Нигерия, Yabacon Valley

В Нигерии самая престижная для карьеры, конечно же, нефтегазовая промышленность, доля которой в экономике страны занимает около 35%. Но в последние годы все более популярной и прибыльной сферой приложения сил молодежи становятся информационные технологии — на технологический сектор приходится примерно 11% нигерийского ВВП. И это во многом заслуга нигерийской Силиконовой, точнее, Ябаконовой долины.

Это технопарк в районе Яба, расположенном в центре бывшей нигерийской столицы — Лагоса, который возник в 2011 году, когда нигерийско-британский предприниматель Бозун Тиджани и его коллеги основали здесь Co-Creation Hub, сокращенно CcHub, один из первых инкубаторов нигерийских стартапов. Место для него было выбрано неслучайно: Яба удобно расположен, в этом районе относительно недорогая недвижимость, и к тому же в Яба более молодое и образованное население — здесь находятся несколько высших учебных заведений, в том числе Технологический колледж, Университет Лагоса, Нигерийский институт медицинских исследований.

На старте в создание кластера инвестировали британский благотворительный фонд Indigo Trust, американский венчурный фонд Omidyar Network, оптоволоконная компания MainOne и правительство штата Лагос. Резидентами CcHub стал финтех-проект BudgIT, e-commerce-компания Konga, интернет-провайдер Africa Internet Group, нигерийский сайт бронирования отелей Hotels.ng. Но главная гордость CcHub — нигерийский акселератор талантов для программистов Andela с кампусами в Лагосе, Найроби и Нью-Йорке, связывающий разработчиков из Африки с крупными ИТ-компаниями по всему миру. В Andela инвестировал $24 млн фонд Chan Zukerberg Initiative, основанный Марком Цукербергом и его женой Чан. Когда в августе 2016 года Цукерберг приезжал в Нигерию, он побывал в CcHub и в офисе Andela. Сегодня Andela — единорог, который оценивается в $1,5 млрд.

Камерун, Silicon Mountain

Кремниевая гора — технологический кластер в Буэа, центре Юго-Западного региона страны. Это база технологических стартапов и растущего сообщества разработчиков, дизайнеров, бизнес-профессионалов. Неподалеку расположены Университет Буэа, институт Католического университета Буэа, Университет Святой Моники, Всеафриканский институт развития и другие высшие учебные заведения.

Стратегия цифровой экономики Камеруна была принята в конце 2016 года. Постепенно улучшается инфраструктура: проложена национальная интернет-магистраль — оптоволоконный кабель протяженностью более 6 тыс. км, созданы точки обмена интернет-трафиком (IXP) в Дуале и Яунде. Власти продвигают услуги электронного правительства (включая правовую и нормативно-правовую базу), помогают развитию интернет-провайдеров, создают ИТ-инфраструктуру и организуют учебные программы в области информационно-коммуникационных технологий в начальных и средних школах. Но процесс цифровизации в Камеруне все еще тормозится как по причине отсутствия базовых инфраструктурных ресурсов: доступного интернета, компьютеров и надежного круглосуточного электроснабжения,— так и из-за банальной компьютерной неграмотности молодежи. Доступ к цифровым навыкам и возможности приобрести их в Камеруне ограниченны.

Silicon Mountain стремится преодолеть это отставание — обучает молодежь разработке доступных цифровых инноваций и ищет партнеров для демонстрации приобретенных навыков. С 2015 года технопарк в Буэа организует ежегодную конференцию Silicon Mountain, широко известную как #SMConf, которая собирает более 500 креативщиков-единомышленников и хакеров со всей Африки на два дня сессий, лабораторий, докладов. В рамках #SMConf проходят технические лекции, создаются лаборатории дизайна и программирования.

Сенегал, Digital Technology Park (PTN)

Этот новый технологический центр, который строится в 35 км от Дакара, призван сосредоточить развивающуюся цифровую экономику Сенегала в новом деловом центре страны — городе Диамниадио.

Общий объем инвестиций в проект — €70 млн, €61 млн из которых были предоставлены Африканским банком развития, а €9 млн — правительством страны. Площадь парка — 25 га; в нем будут расположены офисы государственных и частных компаний из сферы информационно-коммуникационных технологий, включая международных игроков.

Первый этап проекта — строительство офисов площадью 33 тыс. кв. м, образовательных и исследовательских центров, а также центра обработки данных уровня III. Этот этап должен был завершиться в декабре 2022 года, но тогда готовность составляла примерно 80%: кризис COVID-19 вызвал задержку некоторых строительных работ из-за глобального роста цен на материалы и сбоев в цепочке поставок. Так что Африканский банк развития выделил на проект еще €5 млн.

Около 20 компаний, включая транснациональные корпорации, такие как ATOS, Free и Solution Informatique Durable (SOLID), уже выразили заинтересованность в размещении некоторых видов своей деятельности в будущем парке.

Digital Technology Park — часть стратегии «Цифровой Сенегал-2025», в рамках которой планируется создать около 35 тыс. прямых рабочих мест (операторы колл-центров, инженеры по программному и аппаратному обеспечению, инженеры по разработке приложений) и около 105 тыс. косвенных — в сфере жилищного строительства, телекоммуникаций, аренды недвижимости, транспорта, общественного питания и других вспомогательных услуг.

Технопарк призван превратить Сенегал в региональный цифровой центр и создать цифровые решения для уже существующих отраслей экономики, сельскохозяйственного сектора например. И к 2026 году увеличить долю сектора информационно-коммуникационных технологий в экономике Сенегала с нынешних 7% до 10%.

Елена Туева