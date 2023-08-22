«Лучше притормозить сейчас»

Власти Татарстана решили затормозить интенсивную застройку вокруг Казани, особенно в Лаишевском и Пестречинском районах республики. Как сообщил вчера мэр столицы Ильсур Метшин, новые разрешения на строительство выдаваться не будут до окончания полного аудита всех строек. Он не исключил, что в этих районах в дальнейшем разрешат строить только коттеджи, а высотное строительство «продолжится только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры». Застройщики заверяют, что на их деятельность это решение кардинально не повлияет, хотя объемы ввода жилья в регионе могут сократиться. Риелторы не исключают, что это может привести к повышению цены квадратного метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов наложил вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани, сообщил вчера мэр республиканской столицы Ильсур Метшин. «Это прежде всего Лаишевский район в направлении аэропорта и Пестречинский район вблизи села Куюки — там, где у нас затыки по автомобильному движению»,— пояснил он.

Мэр добавил, что сейчас «идет активно стройка по другую сторону от границы Казани», хотя господин Минниханов «достаточно в жесткой формировке требовал соблюдать вопросы социальной инфраструктуры и дорожно-транспортной». «Огромное напряжение возникает на дорогах, перегружены детские сады и школы. Оренбургский тракт точно уже не справляется. Пробки уже на въезде независимо от дня недели»,— сказал Ильсур Метшин. По его словам, на этой территории было выдано разрешений «в 8-9 раз больше, чем может переварить эта дорога». «Каких чудес ждали наши соседи-коллеги? Скорее, ничего об этом не думали»,— упрекнул мэр глав пригородных районов.

Ожидается, что теперь власти проведут «полный аудит» ранее выданных разрешений на строительство. Ильсур Метшин предположил, что индивидуальная жилая застройка, скорее всего, останется. «Строительство высотного жилья продолжится только там, где позволяет дорожно-транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры»,— уточнил он.

Проводить аудит будет министерство строительства Татарстана, Институт пространственного планирования, местные власти и министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. Будут внесены изменения в генпланы и проекты планировок территории соседних с Казанью районов. Разрешения на строительство будут «выдавать, опираясь на эти документы с четко продуманными планами», пояснил мэр.

«Нельзя ставить телегу впереди лошади. 10 лет мы об этом просили и говорили… Лучше притормозить сейчас, потом задний ход обойдется в разы дороже»,— добавил Ильсур Метшин, выразив надежду, что застройщики к этому решению отнесутся с пониманием. «Те, кто строит в Казанской агломерации,— не случайные люди, опытные строители, они собираются работать вдолгую. Поэтому они должны понять, что условия проживания — это не только нахождение в квартире, не менее важно, как люди добираются до работы, учебы и возвращаются обратно»,— подчеркнул мэр.

Напомним, в 2022 году в Татарстане было введено 3,09 млн кв. м жилья. Это на 2,7% больше, чем годом ранее. Почти 30% всей возводимой площади пришлось на многоквартирные дома. В том числе в Казани возвели 874 тыс. кв. м жилья (объёмы сократились на 30%), в Лаишевском районе — 350 тыс. кв. м (рост в два раза), в Пестречинском — 240 тыс. кв. м (рост 1,2 раза). За первое полугодие 2023 года в этих двух районах было построено еще 410 тыс. кв. м жилья.

В Лаишевском районе, согласно сайту «Циан», сейчас возводятся жилые комплексы «Дома у сада», «Волшебный парк», «Южный сад», «Счастливый», «Янтарный берег», «Новые Ковали». В Пестречинском районе — комплексы «Царево Village» и «Царево Сити», «Добрый», «Яшьлек», «Светлый», «Рассвет», «Атлас».

Как долго продлится мораторий на выдачу разрешений, чиновники в республике не говорят. В пресс-службе мэрии Казани посоветовали „Ъ“ обратиться в Минстрой Татарстана, однако там заявили, что такое решение не принимали и выдачей разрешений не занимаются. Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова на вопросы „Ъ“ вчера не ответила.

Опрошенные „Ъ“ застройщики говорят, что на их проектах решение властей Татарстана не скажется. «Сейчас развитие кластера „Суварово“ на территории Лаишевского узла идет согласно плану. Все необходимые разрешения для строительства объектов в этом году получены. Следующие — в планах на будущий год»,— заявили „Ъ“ в компании «#Суварстроит».

Директор группы «СМУ-88» Наиль Галеев назвал решение властей Татарстана «непростым», которое «так или иначе отразится в будущем на показателях ввода по республике». «Однако на первом месте должны быть сбалансированное развитие территорий и комфорт жителей, поэтому мы понимаем, что в долгосрочной перспективе это абсолютно оправданно»,— сказал он „Ъ“.

По словам господина Галеева, возглавляемую им компанию мораторий не коснется, поскольку она не строит в пригороде, «несмотря на условия жесткого дефицита свободной и пригодной для строительства земли». Она осваивает «так называемый ржавый пояс — территории заброшенных промзон, которые сегодня потеряли свою функциональную актуальность».

«Это не совсем вето, а это, так скажем, вето через аудит. Это означает на практике, что, прежде чем получить разрешение строительства, застройщик должен будет показать схему транспортной доступности, подготовить инфраструктуру и так далее»,— говорит гендиректор ООО «Ваш надежный риелтор и НЛБ», вице-президент гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. Он считает, что это «абсолютно правильное решение». «Если не принять таких мер, то ввиду того, что в Лаишевском направлении у нас строится огромное количество квадратных метров, через 1,5-2 года мы получим здесь гигантскую пробку»,— поясняет он. Господин Савельев не исключает, что теперь цены в новостройках «могут подняться», хотя «в условиях рынка и в сегодняшних реалиях у нас и так цены очень высокие». В связи с этим господин Савельев полагает, что решение, «скорее всего, приведет к удешевлению себестоимости строительства». То есть застройщики, чтобы не повышать цены, просто будут экономить на каких-то стройматериалах, на какой-то инфраструктуре, будут более тщательно подходить к выбору участка»,— заключил эксперт.

Кирилл Антонов