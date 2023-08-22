Урок-фестиваль

Организаторы прошедшего с 18 по 20 ав густа под Воронежем рок-фестиваля «Чернозем», по всей видимости, в этом году более тщательно отработали с участниками формат их общения со зрителями. На этот раз ни одна из трех десятков команд не позволила себе высказываний о текущей политической и международной ситуации. Даже панк-рокеры ограничились лишь композициями о социальных проблемах и межполовых отношениях. Проходящий по соседству гастрофестиваль «Знай наших», в свою очередь, убрал из написания букву Z и еще более тесно интегрировался с «Черноземом» за счет совместной музыкальной программы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На минувших выходных под Воронежем прошел рок-фестиваль «Чернозем», собиравший ежедневно по 10 тыс. человек из разных регионов России, от Москвы до Приморья. В совокупности на двух сценах «Чернозема» и на одной партнерского гастрофестиваля «Знай наших», организованного областными властями, выступили почти 50 музыкальных коллективов. В рамках самого Черноземфеста, для доступа на площадку которого был необходим билет, прошли около 30 концертов.

«Чернозем» существует с 2015 года. Изначально фестиваль проходил под Тамбовом. В Воронеж он переехал в 2021 году после препятствий со стороны тамбовских властей в проведении опен-эйра-2020. Новым организатором стали структуры владельца ГК Хамина (управляет в том числе сити-парком «Град») Евгения Хамина.

Среди выступающих были как завсегдатаи «Чернозема», например «Пикник» и Гарик Сукачев, так и новые участники — в частности, Игорь Растеряев, «Нейромонах Феофан» и «Моя Мишель». Некоторые группы, ранее выступавшие на сценах «Чернозема», перешли на бесплатную и, соответственно, доступную большему количеству зрителей сцену гастрофестиваля — например, «Мураками» и «Эпидемия».

На гастрофестивале в этом году организовали даже две сцены: на более крупной выступали музыканты, на меньшей проходили конкурсы. При этом нередко участники «Знай наших» пользовались не меньшим успехом: так, например, публика помладше предпочла «Мою Мишель» на «Черноземе», а постарше — «Поднимаем руки вверх», исполнившую главные хиты поп-группы. Однако до гастрономического разнообразия фестивалю по-прежнему далеко: как и в прошлом году, в основном тут продавались шашлык, шаурма, бургеры и немного мексиканского фаст-фуда, хотя анонсировалось, что свою продукцию представят около 50 товаропроизводителей из 17 регионов страны.

Основные трудности пришлись на третий день. Для организаторов они были обусловлены прежде всего погодными условиями, а для зрителей — Митрофано-Тихоновским крестным ходом. Крестный ход, логистически совпавший с основным маршрутом зрителей «Чернозема», увеличил среднее время прибытия на площадку фестиваля примерно на час-полтора. Примерно в то же время те, кто успел попасть на «Чернозем» до выхода на трассу М-4 паломников, стали свидетелями сильнейшей грозы, из-за которой концерты пришлось прервать. В итоге выступления команд сдвинулись на те же час-полтора — примерно столько потребовалось организаторам, чтобы устранить последствия непогоды.

Стихия залила немалую часть аппаратуры, да так, что, несмотря на солнечную в дальнейшем погоду, малая сцена заработала только в районе 19:00. Да и на большой тоже удалось сориентироваться не сразу. Первые два дня механизм фестиваля был полностью отлажен: едва на одной сцене заканчивался сет, на другой тут же начинался следующий. Все было настолько строго по таймингу, что организаторы даже выключили звук не успевшему вовремя завершить выступление на большой сцене «Сектору газа» с симфоническим оркестром.

В воскресенье же почти все музыканты долго настраивались, а их сеты были укорочены. Часть коллективов перевели с малой сцены на большую. И хотя таким образом удалось послушать почти всех, не все «повышенные» были в своей стихии. Так, гармонист Игорь Растеряев со своими печальными песнями о жизни в России смотрелся на большой сцене в одиночку довольно грустно, к тому же его немного забивали очередные панки, которые как раз играли на только-только заработавшей малой сцене.

Накладки не мешали отдыхать публике. У многих был сокращен выбор между развлечениями — в какой-то момент из событий были только трансляция матча «Факела» и выступление мешающей рэп с роком группы «Заточка». Но уж точно полностью были довольны зрители, пришедшие как следует оторваться. Для них выступили все заявленные панк-группы, а грязь и дождь лишь добавили атмосферы: некоторые даже пытались поплавать в образовавшихся лужах. «Какой контент будет»,— сказал один из таких «пловцов» другому. Еще одним развлечением стало прослушивание музыки в записи у второй сцены гастрофестиваля: особенной популярностью у народа пользовался «Король и шут».

По-прежнему хрупким выглядит взаимодействие организаторов фестиваля, властей и пере­возчиков. Мэрия анонсировала, что некоторые маршруты общественного транспорта три дня будут ходить до часу ночи, подстраховавшись фразой «Однако время работы может быть скорректировано исходя из количества пассажиров». По факту автобусов почти не было уже в 23:00, и задержка концертов третьего дня на ситуацию никак не повлияла. Корреспондент „Ъ“ наблюдал, как абсолютно пустой автобус просто проехал мимо, несмотря на подскочивших с остановки пассажиров.

В целом же рок на «Черноземе», кажется, остался совсем без присущего этому стилю музыки духа протеста. Если в 2022 году сразу несколько коллективов открыто поддержали музыкантов, оказавшихся из-за политической позиции без концертов (ДДТ, «Би-2», Anacondaz), то в этом году о ситуации в стране со сцены не было сказано ни слова. Это, впрочем, неудивительно, поскольку прошлогодние высказывания имели последствия. Так, практически все концерты группы «Сплин», намеченные после «Чернозема-2022», были отменены, а запись выступления команды Александра Васильева удалили из соцсетей фестиваля уже на следующий день. Впоследствии Евгений Хамин отмечал, что «Сплин» якобы давал предфестивальную гарантию — «ни слова о политике» — и «слова не сдержал».

Конечно, в этом году на фестивале были и не стесняющиеся в выражениях музыканты. Вокалист панк-группы «Гудтаймс» Артем Шаров во время концерта постоянно благодарил организаторов, которые, несмотря на «апокалипсис», сделали возможным выступления на малой сцене «из говна и палок». Судя по их и не только сету, нецензурная брань в песнях вполне возможна — лишь бы не о политике.

При этом более компромиссно по сравнению с прошлым годом позиционировался и гастрофестиваль «Знай наших». Если в прошлом году написание названия заявлялось с заглавной Z, а само мероприятие — как патриотическое, то в этом году организаторы презентовали фестиваль как «большой гастрономический праздник», а в названии остались лишь буквы кириллического алфавита.

Мария Старикова, Александр Прытков