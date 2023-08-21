Суд взыскал с «Нижнекамскнефтехима» 11 млн рублей за сброс в реку промышленных стоков

Арбитражный суд Татарстана по иску Росприроднадзора взыскал с «Нижнекамскнефтехима» (входит в «СИБУР») 10,6 млн руб. компенсации вреда реке Тунгуча, куда химзавод сбрасывал промышленные стоки. Об этом сообщил «Интерфакс».

Факты сброса были выявлены в марте и апреле 2022 года, когда из буферного пруда «Нижнекамскнефтехима» в Тунгучу попали сточные воды с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ. Росприроднадзор возбуждал против «Нижнекамскнефтехима» административное дело о нарушении правил водопользования, по которому решением Нижнекамского городского суда химическое предприятие было оштрафовано на 80 тыс. руб.

В Арбитражном суде Татарстана «Нижнекамскнефтехим» пытался переложить вину на Нижнекамскую ТЭЦ «Татнефти», которая находится выше по течению реки. Ответчик утверждал, что якобы неочищенные стоки ТЭЦ попадали в буферные пруды химзавода. Арбитражный суд отклонил этот довод, поскольку непричастность Нижнекамской ТЭЦ к загрязнению Тунгучи в марте–апреле 2022 года была установлена еще при рассмотрении административного дела Нижнекамским горсудом.

При этом Арбитражный суд Татарстана снизил сумму взыскания с «Нижнекамскнефтехима», на которой настаивал Росприроднадзор, с 14,2 млн до 10,6 млн руб., приняв во внимание возражения компании о необоснованном применении надзорным ведомством повышающего коэффициента при расчете суммы ущерба.

Буферные пруды «Нижнекамскнефтехима» представляют собой каскад из двух водоемов, расположенных в русле Тунгучи. В них поступают стоки из ливневой канализации предприятия, а также дождевые, талые и продувочные воды, которые ливневая канализация не позволяет отвести.

"Ъ-Казань"