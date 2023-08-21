В ПСБ сообщили о максимуме индекса деловой активности самарских предпринимателей

В ПСБ сообщили об историческом максимуме индекса деловой активности предпринимателей Самарской области. Во втором квартале его значение достигло 54,2 пункта, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Региональный индекс RSBIr ежеквартально проводит ПСБ и общественная организация МСП «Опора России», опрашивая собственников и руководителей компаний МСБ. Общероссийский показатель составил 53,1 пункта.

В общем рейтинге субъектов РФ Самарская область заняла 18-е место из 50 крупнейших регионов по уровню деловой активности, расположившись между Пермским краем и Смоленской областью.

Евгений Чернов