Урожай столкнулся с рисками

В минсельхозе Башкирии назвали рост цен на дизтопливо одним из рисков, влияющих на сбор урожая. За два месяца стоимость ГСМ на мелкооптовом рынке увеличилась на 35%, а затраты производителей на его покупку выросли на 3 млрд руб. Фермеры констатируют, что такие расходы ставят под вопрос модернизацию производства и вынуждают откладывать инвестпроекты на будущее. По мнению производителей, необходимо государственное регулирование цен на дизтопливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрии отмечают, что из-за роста стоимости топлива модернизация производства может быть затруднена

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Аграрии отмечают, что из-за роста стоимости топлива модернизация производства может быть затруднена

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Расходы сельхозпроизводителей на дизельное топливо вырастут на 3 млрд руб., сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. «У нас есть риски в связи с резким ростом цен на топливо. Мелкооптовая цена летнего топлива достигла 71,8 тыс. руб. за тонну. Начиная с июля (она составляла) 53,3 тыс. руб. Это “вымывает” деньги аграриев. До конца года необходимо купить 80 тыс. тонн», — сказал он.

В настоящее время уборка озимых и ранних масличных культур почти закончилась. Сельхозпроизводители продолжают собирать яровые культуры, а также начался посев озимых следующего года. Господин Фазрахманов отмечает, что «несмотря на все сложности» этого засушливого лета, все склады в Башкирии будут заполнены — на них еще остаются прошлогодние запасы кормов и зерна.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Яков Кугубаев отмечает, что нефтяные компании «по традиции» поднимают цены на топливо ежегодно в период сбора урожая. Повышение стоимости ГСМ не связано с акцизами — ее пересматривают компании, полагает спикер. По его мнению, государству следует увеличить субсидии для фермеров, которые выращивают зерно.

В этом году, как и в прошлом, стоимость зерна невысокая. Поэтому фермеры, которые торгуют зерном на внутреннем рынке, начали строить дополнительные хранилища — чтобы сберечь продукцию до того момента, когда она подорожает, и реализовать по выгодной цене, сообщил Яков Кугубаев.

«Подорожание топлива безусловно отразится на стоимости конечной продукции, но не сильно, потому что за ценами на такие товары, как хлеб, масло, следят регулирующие органы. Сказать, что все совсем плохо, я не могу: с одной стороны, если продавать продукцию за рубеж, как рекомендует правительство, увеличившийся курс доллара компенсирует рост цен на топливо. Но с другой стороны меня как фермера, который занимается сбором урожая, беспокоит стоимость топлива. На следующий год мы вынуждены закладывать дополнительные расходы»,— отмечает он.

Другой собеседник «Ъ-Уфа», просивший на него не ссылаться, отмечает, что его агропромышленной компании из-за роста цен пришлось перенести на год строительство зерноперерабатывающего производства. За это время стоимость инвестиций выросла в два раза — при том, что компания отказалась от использования импортного оборудования и материалов.

По его мнению, государство должно установить минимальную стоимость на зерно, чтобы производители могли ориентироваться на этот показатель при планировании своей деятельности. Кроме этого, необходимо регулировать цены на удобрения и дизельное топливо на государственном уровне.

«Подорожало практически все вокруг: не только топливо, но и удобрения, техника. А стоимость продукции упала до рекордно низкого уровня. В 2012 году один килограмм пшеницы стоил 8,5 руб. — и в этом году он стоит столько же. При этом расходы увеличились на треть»,— сообщил собеседник.

Фермер Сагитзян Идиятуллин отмечает, что отрасль испытывает серьезный кадровый голод, поэтому в производстве приходится использовать большое количество техники, а повышение стоимости топлива всегда приводит к увеличению цены на готовую сельхозпродукцию. Если затраты на производство продолжат расти, то фермер, по его словам, будет вынужден повышать стоимость продукции.

«Весной я покупал дизельное топливо оптом на заводе по 52,2 тыс. руб. за тонну. Недели три назад я покупал то же самое дизельное топливо того же производителя, у того же продавца по 61,8 тыс. руб. за тонну. Получается как в анекдоте: цены на нефть упали, но цены на бензин удалось удержать. Должно быть государственное регулирование цен на ГСМ, потому что уровень развития сельского хозяйства определяет экономическую основу государства»,— считает господин Идиятуллин.

Наталья Балыкова