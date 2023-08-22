Армейская пересборка

В Петербурге стартовал хоккейный турнир на призы Н. Г. Пучкова — легендарного вратаря и тренера команды СКА. Участвуют в нем, помимо местных армейцев, «Автомобилист», «Северсталь», «Сибирь» и «Сочи». Для СКА это последняя репетиция перед стартом в Континентальной хоккейной лиге: команда сыграет первый матч 2 сентября против московского «Динамо». Состав СКА в межсезонье настолько изменился, что трудно сказать, за какие места будет бороться команда в предстоящем сезоне. Тем более что в ней много молодых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

СКА проведет свой первый матч на турнире имени Н. Г. Пучкова против «Автомобилиста» сегодня в Ледовом дворце — все игры проходят там. Команда начала подготовку к новому сезону в июле. Сначала была традиционная работа на земле. Затем СКА участвовал в турнире Sochi Hockey Open, прошедшем в Сочи, проводил спарринги в разных форматах.

Главное, на что обращаешь внимание, когда наблюдаешь за подготовкой СКА,— большие изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном. Пришли 17 новых игроков. Ушли из команды 22 хоккеиста. Причем среди них немало лидеров — тех, на кого еще недавно рассчитывали тренеры. Один из них, Никита Гусев, олимпийский чемпион, перешел из СКА в московское «Динамо». Игра Гусева перестала устраивать тренерский штаб армейцев в разгар финальной серии с ЦСКА в Западной конференции прошлого сезона. СКА уступил в ней 2–4. Лучший бомбардир СКА по итогам последнего регулярного чемпионата Дмитрий Яшкин тоже не пригодился на берегах Невы. С ним, как сообщал клуб СКА, не удалось договориться по условиям нового контракта. Яшкин продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе». Из тех, кто ушел из СКА,— также форвард Дамир Жафяров, защитники Роман Рукавишников, Игорь Ожиганов — не последние люди в нашем хоккее.

Не устроила тренерский штаб даже вратарская линия: на подмогу Дмитрию Николаеву и Владиславу Подъяпольскому приглашен швед Юхан Маттссон, проведший предыдущий сезон в составе «Автомобилиста». Кроме него, пришли в команду такие известные мастера, как Сергей Толчинский и Арсений Грицюк из «Авангарда», канадский бомбардир Брэндэн Лайпсик из «Металлурга», форвард Александр Кадейкин из «Салавата Юлаева», защитник Артем Земченок из «Металлурга».

В общем, это настоящий круговорот в мире хоккейных трансферов. Такое ощущение, что главный тренер СКА и одновременно заместитель председателя совета директоров клуба Роман Ротенберг решил заново «пересобрать» команду. И это притом, что во все времена считалось, что прогресса можно добиться, делая ставку на стабильность и преемственность. Возможно, Роман Ротенберг изобрел какую-то новую стратегию, в которую верит всей душой. Тем более что на этом этапе он много доверяет молодежи, воспитанной в том числе в системе СКА.

В судьбе самого Ротенберга тоже произошли изменения этим летом. Контракт с ним как с тренером продлили на пять лет. Объяснил это решение совет директоров СКА так: «Хоккейный клуб СКА осуществляет свою деятельность согласно пятилетней стратегии развития, в рамках которой перед организацией поставлены самые высокие задачи, в числе которых лидерство в КХЛ по спортивному результату, коммерческой составляющей, а также планомерное и эффективное развитие детско-юношеского хоккея для популяризации и укрепления позиций вида спорта не только на Северо-Западе, но и в целом в стране». Возможно, Роман Ротенберг помогал составлять пресс-релиз, кто знает. Новый контракт тренера, по мнению руководства СКА, «позволит осуществлять планирование и развитие системы спортивного менеджмента клуба, а также управление основной командой и другими командами системы СКА в долгосрочной перспективе, что является приоритетом для клуба».

Роман Ротенберг занял пост главного тренера СКА в начале 2022 года. В сезоне 2021/2022 команда дошла до финала Западной конференции, где уступила ЦСКА 3–4. В следующем сезоне история повторилась, разве что уступили ЦСКА со счетом 2–4. Зато удалось выиграть Кубок Континента — трофей, который вручается за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Кроме того, у клуба появился новый генеральный директор — Дмитрий Константинов, который ранее был финансовым директором СКА. Андрей Точицкий, много лет занимавший пост исполнительного директора клуба, покинул лагерь армейцев.

Все эти грандиозные изменения, можно не сомневаться, направлены на то, чтобы СКА выиграл Кубок Гагарина, которого город не видел с 2017 года: именно тогда армейцы завоевали главный приз КХЛ последний раз. Тогда тренировал команду Олег Знарок, под руководством которого сборная России выиграла Олимпийские игры 2018 года. Продление контракта с Романом Ротенбергом на посту главного тренера совпало с возвращением в СКА Александра Медведева. Он занял пост председателя совета директоров (в этой должности господин Медведев работает также в футбольном, баскетбольном и гандбольном «Зенитах», а еще в женском футбольном «Зените»). Наверное, это все что-то значит, но что именно — мы узнаем по ходу сезона, который СКА начнет матчем с «Динамо» в Москве 2 сентября.

Кирилл Легков