Петербургские эсеры обеспокоились дефицитом полицейских кадров

Глава петербургского отделения «Справедливой России — За правду» (СЗРП) Надежда Тихонова обратилась к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой уточнить, существует ли сегодня в городе нехватка полицейских кадров, и сколько сотрудников оставило службу в текущем году. Соответствующее письмо она опубликовала в понедельник, 21 августа, в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Политик отметила, что поводом для такого обращения стало ранее прозвучавшее в СМИ заявление министра внутренних дел России Владимира Колокольцева о «катастрофическом дефиците» работников правоохранительного ведомства.

«Прошу Романа Юрьевича ответить на ряд важных вопросов, в частности, существует ли дефицит кадров в нашем городе, имеется ли дефицит участковых уполномоченных, количество увольнений в 2023 году, какая помощь со стороны законодательной и исполнительной власти требуется для пополнения личного состава полиции»,— гласит текст запроса.

В разговоре с «Ъ-СПб» глава СЗРП в Петербурге отметила, что неоднократно получала обращения по поводу загруженности участковых. Госпожа Тихонова считает, что данная проблема заслуживает особого внимания, так как от нее напрямую зависит безопасность горожан.

В августе Владимир Колокольцев на одном из совещаний заявил, что некомплект личного состава в органах внутренних дел можно назвать критическим. По его словам, только за июль из МВД уволились пять тысяч человек, включая следователей. Господин Колокольцев подчеркнул, что руководству ведомства предстоит «сделать все, чтобы минимизировать эти риски» и «удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод, предусмотренных законодательством». В ноябре прошлого года министр также сообщил, что правоохранительным органам в России не хватает 90 тыс. сотрудников.

Андрей Кучеров

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